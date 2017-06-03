Проект реконструкции ижевского аэропорта будет готов не раньше 2018 года

Опубликована: 2 Июня 2017 г. 18:07

фото: arzik.livejournal.com
Компания "Ижавиа" разместила на сайте госзакупок заказ на проект реконструкции аэропортового комплекса в Ижевске. Заявленная начальная цена - 179,2 млн. рублей.

Сейчас авиакомпания ищет разработчика, который подготовит документы, пишет Sm-news. Проведение проектных работ планируется в 4 этапа - с июля 2017 по апрель 2018 года. Кроме непосредственно самой разработки проекта, в аэропорту необходимо провести инженерные изыскания и обследовать существующие здания, покрытия и дренажную систему аэродрома. Все это займет почти год.

Напомним, ранее в региональном Миндортрансе заявляли, что проект должен быть готов уже в 2017 году, а к 2020 планировалось полностью завершить реконструкцию. Стоимость восстановления аэропорта оценивается предварительно в 2,6 млрд. рублей. Часть денег должна быть выделена из федеральной казны.

Аэропорт был построен в Ижевске в 1974 году и ни разу не реконструировался. Сейчас аэродром из-за короткой взлетно-посадочной полосы может принимать только внутренние рейсы, средний годовой пассажиропоток составляет примерно 255 тыс. человек.



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