Виктор Черкесов, экс-начальник ФСКН России мог быть причастен к судьбе убитого в Киеве Дениса Вороненкова

Опубликована: Сегодня 16:24



Фото сайта ukrinform.ru Фото сайта ukrinform.ru

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, бежавшего на Украину, вызвало широкий резонанс как в российский политических кругах, но и в жизни официального Киева.

Бывший депутат Госдумы России от КПРФ со своей женой Марией Максаковой, тоже бывшей депутатом российского парламента предыдущего созыва, уехали на Украину, по собственной версии, опасаясь политического преследования. А по версии Следственного Комитета России - он бежал, когда его объявили в федеральный розыск. Просто следствие дождалось, когда у Вороненкова закончится депутатский иммунитет по окончании срока депутатского мандата, сообщило НТВ.

Ранее имя Вороненкова фигурировало в 2011 году в деле о захвате здания стоимостью 2 млн долларов у предпринимателя Отари Кобахидзе. На скамье подсудимых оказались все фигуранты мошеннической схемы, кроме самого Вороненкова.

Еще ранее в РУБОП (подразделение МВД прекратило существование в 2001 году) считали Вороненкова участником знаменитой «Солнцевской» ОПГ. За вымогательство взятки в размере 10 000 долларов у бизнесмена Евгения Тростенцова его задерживали сотрудники правоохранительных органов, возбуждалось уголовное дело. Однако прокурор САО Москвы Беликов отказал в аресте, а дело впоследствии закрыли.



А еще 17 апреля 1998 года Денис Вороненков, данным УМВД по Рязанской области, совхозе «Тепличный» поселка Южный сотрудники полиции некто Лукошин и Ростиславский вместе с будущим депутатом Госдумы превысили должностные полномочия. Они обыскали офисные помещения совхоза и похитили 20 000 рублей.

И уже после убийства Вороненков украинские СМИ упомянули его коллегу, а также бывшего начальника ФСКН России, Виктора Черкесова. Тогда появилось предположение, что через убитого Черкесов хотел передать киевским властям какие-то сведения, компрометирующие органы государственной власти России, но этого так и не произошло, сообщает ИА «SM-News».

Каким образом началась дружба главного борца с наркотиками и такого подозрительного человека как Вороненков точно не известно. Но они совершенно точно шли по жизни рука об руку.

Известно, что с 2003 года, Виктор Черкесов провел в кресле директора ФСКН, по оценкам в прессе – крайне неудачно. Причем пик негатива он достиг сам, написав скандальную статью в 2007 году о междуусобицах в российских спецслужбах, рассказав о конфликте между сотрудниками его ведомства и ФСБ. Фактически Черкесов снова проиграл, и в 2008 году был назначен руководителем Рособоронпоставки. На этом месте он задержался только на два года.

Черкесов, используя и подбирая «грязные контакты и связи», такие как Вороненков, пытался войти в политическую элиту страны, влиять на развитие внутре-политических процессов и используя ее в личных корыстных целях. И это ему, в общем-то, удавалось. Так, оказавшись в кресле депуата Госдумы России Черкесов и Вороненков сидели рядом. Со временем к ним присоединилась Мария Максакова. Информированный источник ИА «SM-News», сообщил, что в получении мандата депутата Вороненкову содействие оказали его бывшие руководители по линии ФСКН, которым и руководил Черкесов. То есть их деловым отношениям в полной мере соответствовала поговорка «рука руку моет».

Интересно, что журналисты подконтрольного Виктору Черкесову издания «Росбалт» об убийстве Вороненкова пишут практически то же, что и украинские коллеги, проводятся даже параллели с убийством Бориса Немцова в Москве, пишет ИА «SM-News».

Но эксперты выдвигают к этой версии целый рад возражений:

Во-первых, факт убийства бывшего российского парламентария нанес серьезный удар по репутации украинских спецслужб, которые, по идее, должны были пылинки с Вороненкова сдувать;

Во-вторых, это лишний раз подтверждает неспособность руководства Украины навести и поддерживать порядок, как минимум, в столице;

В-третьих, противоречивая биография Вороненкова, а также фигурирование его личности хотя бы в уголовном деле по факту убийства российского предпринимателя Андрея Бурлакова в 2011 году в качестве «решальщика» - говорит о том, что без «покровителей», в одиночку, действовать он уже просто не мог;

В-четвертых, кажется, что для официальной Москвы живой Вороненков – более нужное и важное лицо в качестве обвиняемого в организации рейдерского захвата здания в столице, чем для скорее политического, а не судебного процесса Киева над Виктором Януковичем.



Теперь, оставшись без партнера по политическим и около-элитным делам, Виктору Черкесову в пору самому задуматься о своей судьбе.