Новые снайперские винтовки СВ-98 из Ижевска поступили на вооружение Восточного военного округа

Опубликована: Сегодня 09:52

фото: arms-expo.ru
На вооружение в соединение специального назначения Восточного военного округа поступили новые снайперские винтовки СВ-98. Об этом сообщает информагентство «Сусанин».

«На сегодняшний день снайперские подразделения соединения уже применяют это новое стрелковое вооружение в ходе тактических и тактико-специальных учений. Винтовки СВ-98 приходят на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД)», - сообщает пресс-служба ВВО.

СВ-98 - российская неавтоматическая снайперская винтовка. Предназначена для уничтожения живой силы неприятеля как незащищенной, так и имеющей средства индивидуальной броневой защиты.



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