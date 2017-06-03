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За 3–4 года в Удмуртии будут удвоены налоговые сборы с малого бизнеса
Опубликована: Сегодня 10:46 Налоговые поступления в бюджет Удмуртии от малого бизнеса, которые в настоящий момент составляют около 20 млрд рублей, в ближайшие 3–4 года будут удвоены. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«У нас 140 млрд налоговых и неналоговых платежей в настоящий момент. Большой перекос в оборонно-промышленный комплекс, есть две нефтяные компании. И не более 20 млрд — это малый бизнес. Мы обязаны за 3–4 года как минимум удвоить [налоговые поступления] от малого бизнеса — сельского хозяйства и животноводства», — подчеркнул Бречалов.
Он добавил, что для достижения этой и других целей к сентябрю в регионе будет сформирована «профессиональная команда, которая будет способна к самым амбициозным задачам».
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