За 3–4 года в Удмуртии будут удвоены налоговые сборы с малого бизнеса

Опубликована: Сегодня 10:46



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«У нас 140 млрд налоговых и неналоговых платежей в настоящий момент. Большой перекос в оборонно-промышленный комплекс, есть две нефтяные компании. И не более 20 млрд — это малый бизнес. Мы обязаны за 3–4 года как минимум удвоить [налоговые поступления] от малого бизнеса — сельского хозяйства и животноводства», — подчеркнул Бречалов.Он добавил, что для достижения этой и других целей к сентябрю в регионе будет сформирована «профессиональная команда, которая будет способна к самым амбициозным задачам».