За 3–4 года в Удмуртии будут удвоены налоговые сборы с малого бизнеса

Опубликована: Сегодня 10:46

фото: asi.ru
Налоговые поступления в бюджет Удмуртии от малого бизнеса, которые в настоящий момент составляют около 20 млрд рублей, в ближайшие 3–4 года будут удвоены. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«У нас 140 млрд налоговых и неналоговых платежей в настоящий момент. Большой перекос в оборонно-промышленный комплекс, есть две нефтяные компании. И не более 20 млрд — это малый бизнес. Мы обязаны за 3–4 года как минимум удвоить [налоговые поступления] от малого бизнеса — сельского хозяйства и животноводства», — подчеркнул Бречалов.

Он добавил, что для достижения этой и других целей к сентябрю в регионе будет сформирована «профессиональная команда, которая будет способна к самым амбициозным задачам».
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