В Удмуртии проходит профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Опубликована: 3 Июня 2017 г. 11:53

фото: 18.мвд.рф
В Удмуртии прошел первый этап профилактического мероприятия «Мотоциклист», направленного на предупреждение и профилактику ДТП с участием мототранспортных средств.

Сотрудниками полиции проверено более 900 единиц мототранспорта. В результате мероприятий выявлены более 450 нарушений правил дорожного движения РФ, в их числе: 52 факта управления мототранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, остановлено 86 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, 80 – без документов, предусмотренных Правилами Дорожного движения (страховки, паспорта технического средства, водительского удостоверения и др.), 45 – за управление мототранспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, 96 водителей осуществляли движение без мотошлемов. На специально охраняемые стоянки по различным основаниям было помещено 66 единиц мототранспорта.

Госавтоинспекция Удмуртской Республики сообщает, что профилактическое мероприятие «Мотоциклист» будет проводиться в течение всего летнего периода.


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