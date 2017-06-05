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Как провести время голой в Ижевске: танцевала у цирка и зашла в собор
Опубликована: Сегодня 14:08 Обнаженная женщина была замечена в центре Ижевска многочисленными свидетелями.
Подписчик группы ИГГС Вконтакте Андрей Глазник рассказал:
- Проходя мимо троллейбусной остановки в центре напротив ЖД касс стрельнула у мужика сигаретку и отправилась в собор Невского куря по дороге. И в таком виде зашла в храм. Там охрана и работники церкви её укутали в одежду и вызвали скорую. Говорит что разделась сама около цирка, потому что танцевала.
В пресс-службе МВД по Удмуртии корреспонденту информагенства «Сусанин» пояснили, что полицейские заметили голую женщину благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». Женщина задержана, стражи порядка устанавливают ее личность. «Ее здоровью не причинен никакой вред, сейчас полицейские выясняют причины, по которым женщина оказалась в центре города в таком виде», - сказал собеседник агентства.