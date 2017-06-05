Сегодня по НТВ покажут программу "Следствие вели..." о маньяках Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:04



Фото: facebook.com (Константин Ижболдин Фото: facebook.com (Константин Ижболдин

Программу Леонида Каневского «Следствие вели…» об серии изнасилований, которая случилась в 1965-66 годах по Ленинском и Октябрьском районе Ижевска, покажут 4 июня в 17:20 по местному времени на телеканале НТВ.

В части сцен снимались актеры ижевского театра «Птица»

Комсомольская правда пишет, что Леонид Канаевский снимал свою программу в Ижевске 16 мая. Тогда его видели в центре, за драматическим театром и в районе Татарбазара.