Следователи установили пару жителей Глазова, бросивших новорожденного умирать у мусорки

Опубликована: Сегодня 16:30

Фото сайта "Астромедиан"
В Удмуртии установили родителей ребенка, которого нашли зимой в пакете в Глазов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Взрослые обрекли новорожденного на смерть из-за финансовых трудностей.

В ходе расследования уголовного дела была проведена генетическая экспертиза, по результатам которой установили «происхождение малыша от предполагаемых родителей».

Ранее глазовский следственный отдел Следственного управления СКР возбудил уголовное дело после обнаружения новорожденного около мусоропровода. Брошенного новорожденного ребенка обнаружили в Глазове на улице Луначарского, 8, в ночь с 12 на 13 декабря 2016 года около 4 утра. К счастью, малыш оказался жив и был доставлен на скорой в роддом. Тогда же врачи констатировали, что ребенок практически здоров. Позже ему дали имя.


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