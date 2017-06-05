В Ижевске мальчик зашел домой через окно, немного погуляв по козырьку подъезда

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: скриншот видео
В Ижевске мальчик зашел домой через окно, немного погуляв по хрупкому козырьку подъезда. Видео опубликовали в сети соседи-очевидцы.

По их словам, ребенок вылез на козырек рано утром, гулял по нему, а потом с легкостью, будто делает это не в первый раз, залез через окно в квартиру.

"Этот мальчик на моих глазах вышел из дома , точнее вылез через балкон в 11-30, вернулся слава Богу благополучно домой в 14-30 таким же способом . За три минуты залез , видимо регулярно так делает", - сообщила в группе ИГГС Ольга Печёнкина.

Где были в этот момент родители — неизвестно. Но в их адрес в сети уже появилось немало оскорблений.



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