В Ижевске мальчик зашел домой через окно, немного погуляв по козырьку подъезда

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: скриншот видео фото: скриншот видео

По их словам, ребенок вылез на козырек рано утром, гулял по нему, а потом с легкостью, будто делает это не в первый раз, залез через окно в квартиру."Этот мальчик на моих глазах вышел из дома , точнее вылез через балкон в 11-30, вернулся слава Богу благополучно домой в 14-30 таким же способом . За три минуты залез , видимо регулярно так делает", - сообщила в группе ИГГС Ольга Печёнкина.Где были в этот момент родители — неизвестно. Но в их адрес в сети уже появилось немало оскорблений.