Пьяный водитель квадроцикла погиб в Каракулинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: ytclone.com
Смертельное ДТП произошло в эти выходные в Каракулинском районе. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом в ходе совещания органов госвласти в понедельник, 5 июня, сообщил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

«Двое пьяных на квадроцикле в Каракулинском районе перевернулись. Один погиб, другой получил тяжелейшие травмы, владелец квадроцикла говорит, что за рулем находился погибший», - сказал Первухин.


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