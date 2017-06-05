Пьяный водитель квадроцикла погиб в Каракулинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: ytclone.com фото: ytclone.com

«Двое пьяных на квадроцикле в Каракулинском районе перевернулись. Один погиб, другой получил тяжелейшие травмы, владелец квадроцикла говорит, что за рулем находился погибший», - сказал Первухин.