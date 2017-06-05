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Пьяный водитель квадроцикла погиб в Каракулинском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:18 Смертельное ДТП произошло в эти выходные в Каракулинском районе. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом в ходе совещания органов госвласти в понедельник, 5 июня, сообщил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.
«Двое пьяных на квадроцикле в Каракулинском районе перевернулись. Один погиб, другой получил тяжелейшие травмы, владелец квадроцикла говорит, что за рулем находился погибший», - сказал Первухин.