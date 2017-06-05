На Центральной площади Ижевска откроется Летняя ярмарка

Опубликована: Сегодня 11:16

фото: vcudmurtia.ru
Ко Дню города на Центральной площади Ижевска откроется Летняя ярмарка. Она развернется с 9 по 13 июня в павильоне у кинотеатров, сообщает пресс-служба Администрации города.

Ярмарка отличается уникальной продукцией: 82 предприятия из 25 регионов страны представят свои товары без посредников. Горожан ждут яркие гастрономические приобретения и стильные покупки.

Время работы ярмарки:

С 9 по 11 июня - с 10.00 до 19.00,

12 июня - с 10.00 до 21.00,

13 июня - с 10.00 до 17.00.



Загрузка...
Теги
кино Малая Пурга оружие наркотики Россия Можга терроризм занятость бизнес ремонт музыка видео футбол траур Госсовет УР инвалид природа армия здоровье вода полиция долг физкультура Москва пристав депутат ветеран свадьба праздник Сарапул Интернет лес строительство Удмуртия самолет прокуратура Глазов Завьялово бюджет Голливуд технологии школа ИжГТУ Воткинск ГЖД медицина СКП алкоголь транспорт преступление животные МВД ЖКХ зоопарк Балезино выставка Александр Волков безопасность образование штраф торговля фестиваль Ува дороги спортсмен выборы молодежь туризм Дмитрий Медведев ДТП Новый год/Рождество религия хоккей творчество правительство пенсия рейтинг финансы СМИ Ижавто семья промышленность телевидение пожар МЧС звезда ГИБДД убийство розыск Ижевск суд погода дети Игра США банк конкурс Владимир Путин мода Украина
Все теги
Яндекс.Погода