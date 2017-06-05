На Центральной площади Ижевска откроется Летняя ярмарка

Опубликована: Сегодня 11:16



фото: vcudmurtia.ru фото: vcudmurtia.ru

Ярмарка отличается уникальной продукцией: 82 предприятия из 25 регионов страны представят свои товары без посредников. Горожан ждут яркие гастрономические приобретения и стильные покупки.Время работы ярмарки:С 9 по 11 июня - с 10.00 до 19.00,12 июня - с 10.00 до 21.00,13 июня - с 10.00 до 17.00.