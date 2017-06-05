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На Центральной площади Ижевска откроется Летняя ярмарка
Опубликована: Сегодня 11:16 Ко Дню города на Центральной площади Ижевска откроется Летняя ярмарка. Она развернется с 9 по 13 июня в павильоне у кинотеатров, сообщает пресс-служба Администрации города.
Ярмарка отличается уникальной продукцией: 82 предприятия из 25 регионов страны представят свои товары без посредников. Горожан ждут яркие гастрономические приобретения и стильные покупки.
Время работы ярмарки:
С 9 по 11 июня - с 10.00 до 19.00,
12 июня - с 10.00 до 21.00,
13 июня - с 10.00 до 17.00.
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