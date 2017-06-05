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Около 62 тыс. литров немаркированного алкоголя изъяли в Сарапуле в ходе спецоперации
Опубликована: Сегодня 11:59 В Сарапуле в ходе спецоперации полицейские изъяли 62 тыс. литров немаркированного спирта. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти в понедельник, 5 июня, сообщил министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин.
В преступной группе работали шесть жителей республики из Ижевска и Завьяловского района. «Также у них изъяли 11 млн рублей, валюту, незарегистрированное оружие, патроны», – сказал Первухин.