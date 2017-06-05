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Трагический сплав по реке в Удмуртии организовала компания «Большие гонки»
Опубликована: Сегодня 12:44 Компанию, организовавшую сплав по Чепце, во время которого погибла молодая девушка, назвал заместитель начальника главного управления МЧС России по Удмуртии Евгений Шутов на совещании органов госвласти в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает информагентство «Сусанин».
«Организатор сплава ООО «Большие гонки» зарегистрировано в городе Ижевске. Туристическая группа не была зарегистрирована в главном управлении, а также в поисково-спасательной службе Удмуртской Республики», - сказал Шутов.
Трагедия произошла в субботу, 27 мая. Группа туристов из 28 человек и трех инструкторов сплавлялась на одиннадцати резиновых байдарках по Чепце. Путь группы пролегал через бетонные сооружения бывшей ГЭС в районе слияния Чепцы и Лозы. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В региональном управлении Следственного комитета России и очевидцы гибели девушки сообщили, что в момент трагедии она находилась в байдарке без спасательного жилета.