Трагический сплав по реке в Удмуртии организовала компания «Большие гонки»

Опубликована: Сегодня 12:44

фото: v1.toplimit.ru
Компанию, организовавшую сплав по Чепце, во время которого погибла молодая девушка, назвал заместитель начальника главного управления МЧС России по Удмуртии Евгений Шутов на совещании органов госвласти в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает информагентство «Сусанин».

«Организатор сплава ООО «Большие гонки» зарегистрировано в городе Ижевске. Туристическая группа не была зарегистрирована в главном управлении, а также в поисково-спасательной службе Удмуртской Республики», - сказал Шутов.

Трагедия произошла в субботу, 27 мая. Группа туристов из 28 человек и трех инструкторов сплавлялась на одиннадцати резиновых байдарках по Чепце. Путь группы пролегал через бетонные сооружения бывшей ГЭС в районе слияния Чепцы и Лозы. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В региональном управлении Следственного комитета России и очевидцы гибели девушки сообщили, что в момент трагедии она находилась в байдарке без спасательного жилета.


Теги
депутат Ува США Сарапул выборы Интернет пристав музыка здоровье Завьялово вода лес Воткинск наркотики ремонт прокуратура выставка фестиваль телевидение пенсия Москва бюджет спортсмен Дмитрий Медведев Александр Волков МЧС банк семья технологии Голливуд образование Ижевск Малая Пурга бизнес Новый год/Рождество торговля Можга Россия религия мода животные безопасность преступление пожар школа строительство СМИ молодежь физкультура рейтинг хоккей инвалид Госсовет УР убийство армия финансы кино видео оружие свадьба промышленность ЖКХ занятость праздник ДТП Украина алкоголь розыск творчество транспорт суд самолет Игра дороги погода ГИБДД медицина звезда МВД штраф ветеран Владимир Путин конкурс СКП туризм терроризм Ижавто природа Балезино правительство футбол полиция зоопарк долг ГЖД ИжГТУ Удмуртия Глазов траур дети
Все теги
Яндекс.Погода