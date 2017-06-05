Леонид Каневский еще расскажет о громких преступлениях, совершенных в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:14

Фото: NTV.ru

В эфире федерального канала НТВ вышла программа "Следствие вели..." с Леонидом Каневским. Фильм «Лабиринт» повествует о задержании маньяка, нападавшего на несовершеннолетних девочек в Ижевске в 1966 году.

Экспертом программы выступил председатель Совета ветеранов МВД по Удмуртской Республике Герман Сергеевич Санников, который в 1960-е годах занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска МВД по УАССР и лично участвовал в раскрытии данных преступлений.

Тогда, в 60-х благодаря слаженной работе удмуртских сыщиков удалось задержать и изобличить преступника, сообщает пресс-служба МВД Удмуртии. Позднее суд приговорил его в высшей мере наказания.

Герман Санников сообщил, что это не последний приезд съемочной группы программы "Следствие вели..." в Удмуртию. В ближайшем будущем в эфир выйдут фильмы о раскрытии других резонансных преступлений, совершенных на территории Удмуртии в разные годы.




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