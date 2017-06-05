Глазовский предприниматель отправил Дональду Трампу эксклюзивный клатч

Опубликована: Сегодня 16:04



фото: vk.com/krzn_news фото: vk.com/krzn_news

- В СМИ говорят, что его могут снять с должности президента, а я его хочу поддержать. Уважаю его ни как политика, а как предпринимателя, - говорит Кирилл. - За свою жизнь он много раз разорялся и вновь добивался успеха. И осуществил свою мечту - стал президентом США.По словам Кирилла, он прочел несколько книг Дональда, где президент рассказывает, как вести переговоры, заключать сделки, мотивировать себя. "Никогда не сдавайся!" – пишет Дональд в конце каждой главы своей книги "Трамп никогда не сдается". И в паре этих фраз - вся суть предпринимательской деятельности.А вот идеальным политиком Кирилл считает Владимира Путина. В октябре он планирует отправить президенту России ежедневник.- Президенту России, как деловому человеку, он обязательно пригодится, - считает молодой предприниматель. - Что на нем будет изображено? Портрет президента, Кремль и фраза, которую однажды произнёс Владимир Владимирович: "Если драка неизбежна, бить надо первым...". Но, честно говоря, я против драк и войн. Жить надо в мире. Надеюсь, это понимают и два главных человека на нашей планете.