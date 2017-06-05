Опубликована: Сегодня 16:51



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

«Первый день мы будем со всеми главами муниципальных образований, в том числе сельских, - это 333 участника предполагается – это 23, 24 (июня – прим.ред.). 25 июня, я думаю, останемся с главами муниципальных наших районов 25 их, и 5 городских округов. В течение двух дней будем общаться, учиться. Будут у нас федеральные спикеры достаточно интересные», - сказал Бречалов.Он добавил, что учеба будет проходить по трем основным направлениям: профессиональные знания, дополнительные знания и эмоции.«Первое – это профессиональные знания. Законы меняются, в том числе законы, которые регулируют деятельность глав муниципальных образований. Второе направление – это дополнительные знания, которые повысят уровень личных качеств, профессиональных, менеджерских. И третье – это эмоции», - сказал Бречалов.По последнему пункту программы руководитель региона уточнил: «Есть такая интересная тема – это эмоциональный интеллект. Это управление своими эмоциями, управление энергией, то, чему большие компании в мире уделяют большое внимание. Я считаю, что для глав муниципалитетов это очень важно», - подытожил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.Он также подчеркнул, что теперь главы муниципалитетов Удмуртии будут обучаться всегда. «Все в мире меняется с огромной скоростью и невозможно, прочитав много-много лет назад учения Карла Маркса и Энгельса, строить экономическую модель муниципалитета, региона. Я еще раз говорю: учиться, учиться и еще раз учиться. Мы будем этого направления придерживаться», - сказал Бречалов.