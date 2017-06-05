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Синоптики рекомендуют жителям Удмуртии не паниковать по поводу СМС о погоде из Татарстана
Опубликована: Сегодня 17:37 В понедельник, 5 июня, многие жители Удмуртии получили СМС-сообщения от МЧС Республики Татарстан о надвигающейся непогоде. «МЧС 6 июня в РТ местами ожидается ветер до 20 м/с гроза локально град тел экстренных служб 112», - гласит текст сообщения, взбудоражившего горожан.
Присланный текст стали бурно обсуждать в соцсетях. Не обошла стороной новость и пресс-секретаря Удмуртского Гидрометцентра Аллу Шумихину, которая в данный момент находится в Москве.
«Связалась с работой - оказывается такие смс от МЧС сегодня пришли многим жителям Удмуртии. Жители снова в панике. У нас ничего подобного сегодня-завтра не ожидается! Передайте близким и знакомым», - прокомментировала происходящее на своей странице в Фейсбук синоптик, призывая не волноваться.
Согласно показаниям Яндекса, завтра в Ижевске ожидается облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха составит +9…+11°С.