Клещевым энцефалитом заболели 13 жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 18:27

С начала сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 4401 человек, из них – 938 детей. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в Ижевске пострадавших оказалось 2496 человек, из них дети до 14 лет – 287 человек.

По предварительным диагнозам, зарегистрированы 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 4 случая заболевания клещевым боррелиозом. Окончательный диагноз клещевой боррелиоз поставлен 2 жителям республики.
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