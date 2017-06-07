В Удмуртии завершили посев яровых зерновых культур

Опубликована: Сегодня 09:14



фото: novved.ru фото: novved.ru

«Планом было предусмотрено 284,2 тыс. гектаров. Вавожский, Каракулинский, Киясовский, Можгинский, Шарканский районы превысили объемы посевных площадей от 1 до 3%», - сказал Прохоров.По его словам, сейчас в республике продолжается посев многолетних и однолетних трав, кукурузы, картофеля и овощей открытого грунта. «По статистике, увеличились площади посева однолетних и многолетних трав к уровню 2016 года, как мы и ставили задачу перед районами. По многолетним травам это на сегодня 25,4 тыс. гектаров плюсом по отношению к прошлому году, посев продолжается. По однолетним травам – на 6 тыс. гектаров, тоже посевы продолжаются», - уточнил и.о. министра сельского хозяйства.Кукурузы в Удмуртии посеяли на площади 30 тыс. гектаров. Рост к уровню прошлого года составил 4,2%. «Нет кукурузы в Игринском, Камбарском, Красногорском, Сюмсинском, Ярском районах. Это плохо», - сказал Александр Прохоров.Картофель уже посадили на площади 2,3 тыс. гектаров, что составляет 87% от плана ведомства. «Овощей сегодня посажено 78% от плана. Я еще раз повторяю, что посадка картофеля и овощей продолжается», - подытожил и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Александр Прохоров.