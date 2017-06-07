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В Удмуртии завершили посев яровых зерновых культур
Опубликована: Сегодня 09:14 В Удмуртии завершили посев яровых зерновых культур, освоив 284,9 тыс. гектаров площадей. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом сообщил на совещании органов госвласти региона и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Александр Прохоров.
«Планом было предусмотрено 284,2 тыс. гектаров. Вавожский, Каракулинский, Киясовский, Можгинский, Шарканский районы превысили объемы посевных площадей от 1 до 3%», - сказал Прохоров.
По его словам, сейчас в республике продолжается посев многолетних и однолетних трав, кукурузы, картофеля и овощей открытого грунта. «По статистике, увеличились площади посева однолетних и многолетних трав к уровню 2016 года, как мы и ставили задачу перед районами. По многолетним травам это на сегодня 25,4 тыс. гектаров плюсом по отношению к прошлому году, посев продолжается. По однолетним травам – на 6 тыс. гектаров, тоже посевы продолжаются», - уточнил и.о. министра сельского хозяйства.
Кукурузы в Удмуртии посеяли на площади 30 тыс. гектаров. Рост к уровню прошлого года составил 4,2%. «Нет кукурузы в Игринском, Камбарском, Красногорском, Сюмсинском, Ярском районах. Это плохо», - сказал Александр Прохоров.
Картофель уже посадили на площади 2,3 тыс. гектаров, что составляет 87% от плана ведомства. «Овощей сегодня посажено 78% от плана. Я еще раз повторяю, что посадка картофеля и овощей продолжается», - подытожил и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Александр Прохоров.