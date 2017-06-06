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Полицейские задержали в Ижевске угонщика мотоцикла и его пьяного знакомого
Опубликована: Сегодня 09:59 Ночью от дома по ул. 30 лет Победы в Ижевске был похищен мотоцикл «Ирбис», который был пристегнут к дереву стальным тросом с замком. Ущерб составил 40 тыс рублей. Полицейские установили, что причастен к краже 25-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный разнорабочий.
Мотоцикл злоумышленник передал знакомому, которого за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержали сотрудники ДПС. При проверке документов было установлено, что мотоцикл водителю не принадлежит, и находится в розыске.
В отношении угонщика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшему»), которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Знакомому злоумышленника, задержанному за управление мотоциклом в состоянии опьянения, грозит штраф.