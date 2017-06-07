В России вдвое увеличилось страдающих ожирением жителей

Опубликована: Сегодня 10:48



фото: saharniy-diabet.com фото: saharniy-diabet.com

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в документе.Так, наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.Рост заболеваемости, как отмечено в докладе, является следствием неправильного питания. В частности, речь идет о недостаточном поступлении в организм важных макро- и микроэлементов и наряду с этим избытке углеводов.