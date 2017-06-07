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В России вдвое увеличилось страдающих ожирением жителей
Опубликована: Сегодня 10:48 За последние четыре года в России медики в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Это связано с неправильным питанием, перееданием, повышенным употреблением сахара и хлеба при недостатке в рационе овощей и молочной продукции. Как пишут «Известия», об этом свидетельствует доклад Роспотребнадзора, в котором ведомство сравнило данные за 2011 и 2015 годы.
«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в документе.
Так, наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.
Рост заболеваемости, как отмечено в докладе, является следствием неправильного питания. В частности, речь идет о недостаточном поступлении в организм важных макро- и микроэлементов и наряду с этим избытке углеводов.
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