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Три ДТП с участием лосей произошло на территории Увинского района Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:34 За неделю на территории Увинского района произошло 3 ДТП с участием лосей. Так, 26 мая в Вавожском районе водитель легкового автомобиля наехал на лося. Животное погибло на месте, транспортному средству причинен значительный материальный ущерб. Подобные случаи произошли также на территории Увинского района 30 мая и 02 июня.
Отмечается, что все ДТП произошли в темное время суток. Водители транспортных средств, в силу ряда причин, не смогли избежать наездов. Одной из таких причин является превышение скорости движения автомобиля.
Госавтоинспекция обращается к водителям: помните, что ввиду особенностей строения и окраса тела, лось для водителя становится практически невидимым, особенно при движении автомобиля на большой скорости. Будьте внимательны на дорогах в темное время суток, особенно при разъезде со встречными автомобилями.