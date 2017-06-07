Три ДТП с участием лосей произошло на территории Увинского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:34



фото: 35rus.com фото: 35rus.com

Отмечается, что все ДТП произошли в темное время суток. Водители транспортных средств, в силу ряда причин, не смогли избежать наездов. Одной из таких причин является превышение скорости движения автомобиля.Госавтоинспекция обращается к водителям: помните, что ввиду особенностей строения и окраса тела, лось для водителя становится практически невидимым, особенно при движении автомобиля на большой скорости. Будьте внимательны на дорогах в темное время суток, особенно при разъезде со встречными автомобилями.