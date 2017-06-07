В связи с праздниками в июне выплату пенсий в Удмуртии перенесут

Опубликована: Сегодня 12:20





Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике сообщает, что с 10 июня по 12 июня 2017 года график доставки пенсий, пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи Удмуртской Республики изменится.

В городских и районных Почтамтах, где 10 июня 2017 г. является рабочим днем:

– доставка пенсий за 9, 10 июня 2017 года будет осуществляться 9 июня 2017 года;

– доставка пенсий за 11, 12 июня 2017 года будет осуществляться 10 июня 2017 года.



В городских и районных Почтамтам, где 10 июня 2017 г. является выходным днем:

– доставка пенсий за 8, 9, 10 июня 2017 года будет осуществляться 8 июня 2017 года;

– доставка пенсий за 11, 12 июня 2017 года будет осуществляться 9 июня 2017 года.



Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики в соответствии с договорами будет производиться в установленные сроки.