Наркопритон закрыли в одном из домов Увы

Опубликована: Сегодня 13:02



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, с апреля этого года мужчина предоставлял местным жителям помещение своей квартиры по пер. Октябрьскому для употребления наркотиков.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».