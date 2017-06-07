Наркопритон закрыли в одном из домов Увы

Опубликована: Сегодня 13:02

фото: 18.мвд.рф
47-летний житель пос. Ува, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств, организовал в своей квартире наркопритон.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, с апреля этого года мужчина предоставлял местным жителям помещение своей квартиры по пер. Октябрьскому для употребления наркотиков.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».
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