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Наркопритон закрыли в одном из домов Увы
Опубликована: Сегодня 13:02 47-летний житель пос. Ува, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств, организовал в своей квартире наркопритон.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, с апреля этого года мужчина предоставлял местным жителям помещение своей квартиры по пер. Октябрьскому для употребления наркотиков.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».
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