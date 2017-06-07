Через 20 лет в России появятся летающие автомобили

Опубликована: Сегодня 13:48

фото: imotor.su
Глава российской компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что через 20 лет в России появятся летающие автомобили. Помочь автогиганту в разработке инновации может госкорпорация «Ростех», которая занимается разработкой высоких технологий. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин, потому что в качестве нашего акционера выступает Ростех», — рассказал Мор, добавив, что «это случится не раньше, чем лет через 20».

В мае японская автокомпания Toyota объявила о том, что инвестирует более 300 тыс долларов в проект по созданию летающей машины. К концу следующего года компания планирует представить пилотируемый прототип. Выход модели на авторынок хотят приурочить к Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.



Загрузка...
Теги
штраф бюджет Новый год/Рождество Игра занятость наркотики Украина суд инвалид пристав Ижавто телевидение погода самолет конкурс прокуратура полиция Можга футбол праздник алкоголь туризм видео Москва СКП транспорт безопасность Госсовет УР Малая Пурга ГЖД музыка финансы хоккей свадьба животные Ува депутат пожар школа Голливуд Воткинск фестиваль США МВД технологии медицина промышленность терроризм творчество ЖКХ Интернет Россия природа кино спортсмен торговля образование армия Александр Волков Завьялово религия зоопарк Дмитрий Медведев долг мода рейтинг дороги звезда розыск Сарапул Глазов ГИБДД оружие траур семья Удмуртия ДТП банк ремонт лес Ижевск молодежь выборы выставка преступление СМИ строительство правительство убийство физкультура МЧС бизнес Владимир Путин здоровье ветеран Балезино вода дети ИжГТУ пенсия
Все теги
Яндекс.Погода