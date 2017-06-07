Через 20 лет в России появятся летающие автомобили

Опубликована: Сегодня 13:48



фото: imotor.su фото: imotor.su

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин, потому что в качестве нашего акционера выступает Ростех», — рассказал Мор, добавив, что «это случится не раньше, чем лет через 20».В мае японская автокомпания Toyota объявила о том, что инвестирует более 300 тыс долларов в проект по созданию летающей машины. К концу следующего года компания планирует представить пилотируемый прототип. Выход модели на авторынок хотят приурочить к Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.