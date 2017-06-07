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Более 7 тыс несовершеннолетних трудоустроят в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:36 Ижевским подросткам от 14 до 18 лет на лето предоставят место работы. Как сообщает пресс-служба министерства труда и миграционной политики по Удмуртии, всего планируется трудоустроить более 7000 несовершеннолетних.
Основными видами работ для подростков являются благоустройство территорий, уход за цветниками, овощными культурами и лесными саженцами, уход за животными, мелкие ремонтные работы на детских площадках, работа помощниками вожатых, курьерами и др.
По вопросам участия в организации трудоустройства несовершеннолетних на временную работу необходимо обращаться в Центр занятости населения: работодателям – по месту регистрации организации, гражданам – по месту жительства.
Напомним, с подростком должны оформить срочный трудовой договор, где прописывается период работы, размер заработной платы, дни выплаты, продолжительность рабочей смены, время отдыха и обеденного перерыва.
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