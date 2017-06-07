Более 7 тыс несовершеннолетних трудоустроят в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:36



фото: armavir.ru фото: armavir.ru

Основными видами работ для подростков являются благоустройство территорий, уход за цветниками, овощными культурами и лесными саженцами, уход за животными, мелкие ремонтные работы на детских площадках, работа помощниками вожатых, курьерами и др.

По вопросам участия в организации трудоустройства несовершеннолетних на временную работу необходимо обращаться в Центр занятости населения: работодателям – по месту регистрации организации, гражданам – по месту жительства.Напомним, с подростком должны оформить срочный трудовой договор, где прописывается период работы, размер заработной платы, дни выплаты, продолжительность рабочей смены, время отдыха и обеденного перерыва.