Более 7 тыс несовершеннолетних трудоустроят в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:36

фото: armavir.ru
Ижевским подросткам от 14 до 18 лет на лето предоставят место работы. Как сообщает пресс-служба министерства труда и миграционной политики по Удмуртии, всего планируется трудоустроить более 7000 несовершеннолетних.

Основными видами работ для подростков являются благоустройство территорий, уход за цветниками, овощными культурами и лесными саженцами, уход за животными, мелкие ремонтные работы на детских площадках, работа помощниками вожатых, курьерами и др.

По вопросам участия в организации трудоустройства несовершеннолетних на временную работу необходимо обращаться в Центр занятости населения: работодателям – по месту регистрации организации, гражданам – по месту жительства.

Напомним, с подростком должны оформить срочный трудовой договор, где прописывается период работы, размер заработной платы, дни выплаты, продолжительность рабочей смены, время отдыха и обеденного перерыва.



Загрузка...
Теги
бизнес животные здоровье пенсия Украина религия Воткинск депутат суд штраф ремонт армия праздник Ижавто технологии выставка хоккей прокуратура торговля полиция США ЖКХ пожар бюджет банк Игра конкурс телевидение ИжГТУ Голливуд безопасность рейтинг алкоголь зоопарк финансы Александр Волков видео Завьялово Ува МВД Владимир Путин Сарапул мода Малая Пурга траур кино СМИ ГЖД ветеран Интернет самолет выборы розыск СКП музыка лес звезда семья физкультура пристав Глазов Москва убийство ДТП Новый год/Рождество футбол дети промышленность вода правительство молодежь Госсовет УР медицина строительство инвалид свадьба фестиваль погода терроризм природа дороги наркотики туризм спортсмен Балезино творчество Россия образование занятость долг ГИБДД МЧС школа Можга Удмуртия оружие преступление транспорт Дмитрий Медведев Ижевск
Все теги
Яндекс.Погода