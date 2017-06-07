За голую задницу: в бескомпромисном бою в Ростове рыночная торговка выдрала волосы бьюти-блогеру

Опубликована: Сегодня 16:14

Посетители Центрального рынка в Ростове стали свидетелями драки между продавщицей яиц и покупательницей. 

Они повздорили из-за ультракоротких шорт молодой девушки. В ответ оскорбленная модница швырнула в обидчицу абрикосом, а затем плюнула ей в лицо. Продавщица не растерялась и схватила блондинку за волосы. Покупательница, оказавшаяся местным бьюти-блогером, испугалась и начала громко звать полицию. 

Мужчины под смех наблюдавших за дракой зевак трудом разняли женщин. Спасенная девушка убежала, успев скинуть с прилавка пустой лоток из-под овощей.

Пользователи соцсетей поделились на два лагеря. Многие женщины полагают, что блондинка получила по заслугам: «будет думать куда, в каком виде и зачем идет». Мужчины предпочли вступился за побитую красотку. Одни комментаторы отметили ее «эффектную фигуру» и отсутствие явных «физических уродств», другие напомнили о 40-градусной жаре, которой славится ростовское лето. Были и такие, кто просто посмеялся на схваткой «бабы-рэмбо против светской львицы».

Сайт DON24.ru рассказал, что блондинка разбила в потасовке на Центральном рынке два айфона.


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