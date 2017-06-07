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По тысяче рублей скинулись депутаты на банкет в честь роспуска Госсовета Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:55 Депутаты Государственного совета Удмуртии самостоятельно оплатили банкет в честь окончания работы пятого созыва.
Информационное агентство «Сусанин» со ссылкой на председателя постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности и регламенту Госсовета Энвиля Касимова, пишет, что парламентарии скинулись по 1 тыс. рублей.
Ранее подобные фуршеты проводились за счет бюджета, но в этот раз депутат Андрей Шутов предложил провести торжество за счет самих народных избранников.