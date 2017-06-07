Внеочередные выборы Александра Бречалова главой Удмуртии состоятся 10 сентября 2017 года

Опубликована: Сегодня 17:29

Госсовет Удмуртии на своей последней сессии перед выборами в республиканский парламент назначил на 10 сентября внеочередные выборы главы республики. Напомним, что проведение досрочных выборов главы Удмуртии связаны с отставкой и уголовным делом в отношении предыдущего руководителя республики Александра Соловьева. 

70 депутатов поддержали проект постановления, в котором говорится:«Назначить досрочные выборы главы Удмуртской Республики на 10 сентября 2017 года.» 

О намерении баллотироваться на пост руководителя региона от партии «Единая Россия» заявил врио главы Александр Бречалов. На внутрипартийной процедуре отбора конкуренцию ему составит глава Завьяловского района Андрей Коняшин.

Голосование за кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии состоится в этот же день. Единственное изменение в том, что состав регионального законодательного органа шестого созыва сократится с 90 до 60 человек. 30 из них пройдут по одномандатным округам, 30 – по спискам партий. Политическим движениям для попадания в Госсовет необходимо преодолеть планку в 5% голосов.

Информагентство Сусанин сообщает со ссылкой на спикера регионального парламента Владимира Невоструева, что партии должны выдвинуть своих кандидатов до 10 июля.


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