Малоимущим гражданам России могут начать выплачивать по 10 тыс руб в год

Опубликована: Сегодня 21:30



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По словам министра промышленности и торговли РФ, программа может заработать уже во второй половине 2018 года, а в полном объеме — в 2019 году,С предложением создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченного населения Минпромторг выступил несколько лет назад. Согласно программе, на специальные банковские карты нуждающихся в улучшении питания граждан будут зачисляться средства. Тратить их можно будет на отечественные свежие и скоропортящиеся продукты.Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил в начале апреля, что препятствием для запуска программы в федеральном масштабе стала нехватка бюджетных средств: ведомства давали различные оценки затрат на программу продовольственной помощи — от 15 млрд до 300 млрд рублей в зависимости от количества участников и величины выплат.Однако глава Минпромторга заявил в мае, что правительство изучает возможные источники финансирования программы. Последняя оценка объема ее финансирования составила 200–300 млрд рублей в год.По словам первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова, программа продпомощи может охватить до 19 млн человек.