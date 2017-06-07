В Ижевске жители трех улиц района Буммаш на две недели останутся без горячей воды

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Medialipetsk.ru
В Ижевске стартовал 10 этап гидравлических испытаний. На две недели, с 6 по 19 июня, без горячей воды останутся жители трех улиц района Буммаш: 9 Января, Дзержинского и Воткинское шоссе, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

На это время горячую воду отключат по адресам:
- улица 9 Января, дома № 219, 221, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273;
- улица Воткинское шоссе, дома № 136б, 138, 142, 142а;
- улица Дзержинского, дома № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99, 101, 103.



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