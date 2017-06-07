В Ижевске жители трех улиц района Буммаш на две недели останутся без горячей воды

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Medialipetsk.ru фото: Medialipetsk.ru

На это время горячую воду отключат по адресам:- улица 9 Января, дома № 219, 221, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273;- улица Воткинское шоссе, дома № 136б, 138, 142, 142а;- улица Дзержинского, дома № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99, 101, 103.