Несовершеннолетний руфер «покорил» 100-метровую вышку в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: скриншот видео
Очередной несовершеннолетний руфер покорил 100-метровую вышку в Ижевске. Не скрывая своего лица, подросток с друзьями поднялся на вышку, которая находится во дворе домов неподалеку от перекрестка улиц Лихвинцева и Пушкинской, снимая все происходящее на видеокамеру.

Видео появилось накануне, 6 июня, на видеохостинге.

Напомним, в прошлом году в столице Удмуртии уже был подобный случай. Тогда родителям одного из подростков, «покоривших» ту же высоту, пришлось заплатить штраф.


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