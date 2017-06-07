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Несовершеннолетний руфер «покорил» 100-метровую вышку в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:16 Очередной несовершеннолетний руфер покорил 100-метровую вышку в Ижевске. Не скрывая своего лица, подросток с друзьями поднялся на вышку, которая находится во дворе домов неподалеку от перекрестка улиц Лихвинцева и Пушкинской, снимая все происходящее на видеокамеру.
Видео появилось накануне, 6 июня, на видеохостинге.
Напомним, в прошлом году в столице Удмуртии уже был подобный случай. Тогда родителям одного из подростков, «покоривших» ту же высоту, пришлось заплатить штраф.