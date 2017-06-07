Надышавшись мебельного лака, одурманенный увинец зарезал двух соседей

Опубликована: Сегодня 10:02

фото: Jewelry.kg
Одурманенный житель Удмуртии несколько раз ударил ножом отчима, а после убил двух спящих соседей. Инцидент произошел в поселке Ува, после того, как 32-летний местный житель, желая увидеть другое измерение, надышался дома парами мебельного лака.

Утром 23 февраля он без видимых причин напал с ножом на 48-летнего спящего сожителя матери и нанес ему несколько ножевых ранений в шею. Однако последнему удалось убежать и выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. После этого злоумышленник зашел в дом напротив и напал на спящих хозяев - 55-летнего и 57-летнего мужчин. Он нанес им несколько ножевых ранений в шею, в результате которых они скончались. Затем злоумышленник нанес ножевое ранение в шею себе и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, злоумышленник страдает психическим заболеванием и не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство и убийство двух и более лиц) направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера



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