В Удмуртии изъяли 163 кг некачественного мяса

Опубликована: Сегодня 11:31

фото: Gorodkirov.ru
С начала года в Удмуртии изъяли 163 кг некачественного мяса. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, за 5 месяцев 2017 года проведено 6 внеплановых проверок в отношении 8 предприятий.

Было исследовано 82 пробы мясной продукции, из них три не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям (3,8%). Также выявлено 36 нарушений в области технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей.

По нарушениям вынесено 4 постановления об административном правонарушении, в том числе: на юридических лиц - 1, на должностных лиц – 3, общая сумма наложенных штрафов составила – 40 тыс. рублей. Вынесены решения суда о приостановлении деятельности 3 предприятий торговли. В настоящее время проводятся надзорные мероприятия в отношении 11 хозяйств.



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