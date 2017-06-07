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В Удмуртии изъяли 163 кг некачественного мяса
Опубликована: Сегодня 11:31 С начала года в Удмуртии изъяли 163 кг некачественного мяса. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, за 5 месяцев 2017 года проведено 6 внеплановых проверок в отношении 8 предприятий.
Было исследовано 82 пробы мясной продукции, из них три не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям (3,8%). Также выявлено 36 нарушений в области технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей.
По нарушениям вынесено 4 постановления об административном правонарушении, в том числе: на юридических лиц - 1, на должностных лиц – 3, общая сумма наложенных штрафов составила – 40 тыс. рублей. Вынесены решения суда о приостановлении деятельности 3 предприятий торговли. В настоящее время проводятся надзорные мероприятия в отношении 11 хозяйств.
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