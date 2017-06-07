В Удмуртии изъяли 163 кг некачественного мяса

Опубликована: Сегодня 11:31



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Было исследовано 82 пробы мясной продукции, из них три не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям (3,8%). Также выявлено 36 нарушений в области технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей.По нарушениям вынесено 4 постановления об административном правонарушении, в том числе: на юридических лиц - 1, на должностных лиц – 3, общая сумма наложенных штрафов составила – 40 тыс. рублей. Вынесены решения суда о приостановлении деятельности 3 предприятий торговли. В настоящее время проводятся надзорные мероприятия в отношении 11 хозяйств.