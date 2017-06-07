Самые важные в жизни ценности россиян выяснили социологи

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: Ptzgovorit.ru
Социологи выяснили, что в жизни для россиян самое важное. Это стало известно благодаря опросу ВЦИОМ, пишет Ren.tv.

Так, в тройку главных ценностей россиян попали здоровье (99 пунктов), отношения в семье (98 пунктов) и безопасность (96 пунктов). Россияне традиционно ценят свой дом и друзей. Так, в десятку ценностей вошли социальная инфраструктура в месте проживания (96 пунктов), среда обитания (93 пункта), материальное положение (90 пунктов), возможность общения с друзьями и близкими (89 пунктов) и достижение поставленных целей (83 пункта).

Также стали известны ценности, на которые россияне обращают меньше всего внимания. В первую очередь речь идет о вопросе карьерного роста, а также участие в общественной и политической жизни.

Опрос проводился среди граждан России в возрасте от 18 лет, в котором участвовали 1200 респондентов.



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