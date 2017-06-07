Из-за наступления вооруженных сил Украины в ЛНР началась эвакуация

Опубликована: Сегодня 14:48

фото: militarymaps.info
Как сообщили Лайфу в Народной милиции ЛНР, из-за наступления киевских силовиков началась эвакуация детей из населённых пунктов Донецкий, Березовское и Голубовское. Мероприятия проводят сотрудники МЧС республики совместно с НМ ЛНР и администрацией города Кировска.

Известно, что ВСУ с самого утра мощно обстреливают всю линию фронта в ЛНР. Под огонь миномётов и артиллерии попали Бахмутка, Желобок, Кировское, Калиново, Фрунзе. Украинские военные используют танки, БМП и пехоту.

— В 6 часов 20 минут со стороны подконтрольных киевским силовикам н.п. Новотошковское и Крымское противник произвёл артиллерийский обстрел населённых пунктов Кировск, Желобок и Донецкий, применяя при этом 152-мм и 122-мм артиллерию, БМП-1 и БМП-2. Разрушения получили 27 домов. Ранен местный житель н.п. Кировск. В 9 часов 10 минут противник силами до двух взводов перешёл в наступление в направлении н.п. Желобок, применяя при этом СПГ и стрелковое оружие. В районе Урочище Волчье при поддержке 120-мм и 82-мм миномётов противник совершил перемещение, используя рельеф местности, и в настоящее время ведёт огонь из ПК, АГС, СПГ по Желобку, — рассказали в Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что подразделения НМ удерживают позиции, не давая бойцам ВСУ продвинуться. Помимо этого, как сообщили в НМ республики, под прикрытием обстрелов в Кировске активизировались диверсанты.



Загрузка...
Теги
армия бюджет самолет штраф телевидение транспорт пристав лес Александр Волков здоровье творчество Глазов МЧС медицина промышленность выставка розыск фестиваль ветеран конкурс рейтинг Ува траур Удмуртия Россия Ижевск оружие алкоголь Игра безопасность молодежь Дмитрий Медведев дороги преступление кино туризм ДТП Владимир Путин дети Завьялово убийство пожар вода музыка Ижавто природа ремонт МВД прокуратура Новый год/Рождество школа погода религия СКП семья СМИ выборы финансы Воткинск праздник пенсия занятость физкультура правительство Балезино депутат технологии инвалид Москва ЖКХ Голливуд терроризм видео бизнес мода полиция суд США торговля Украина зоопарк банк строительство Госсовет УР образование Малая Пурга животные спортсмен Можга ГЖД свадьба ИжГТУ Интернет долг наркотики ГИБДД футбол хоккей звезда Сарапул
Все теги
Яндекс.Погода