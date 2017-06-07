Из-за наступления вооруженных сил Украины в ЛНР началась эвакуация

Опубликована: Сегодня 14:48



фото: militarymaps.info фото: militarymaps.info

Известно, что ВСУ с самого утра мощно обстреливают всю линию фронта в ЛНР. Под огонь миномётов и артиллерии попали Бахмутка, Желобок, Кировское, Калиново, Фрунзе. Украинские военные используют танки, БМП и пехоту.— В 6 часов 20 минут со стороны подконтрольных киевским силовикам н.п. Новотошковское и Крымское противник произвёл артиллерийский обстрел населённых пунктов Кировск, Желобок и Донецкий, применяя при этом 152-мм и 122-мм артиллерию, БМП-1 и БМП-2. Разрушения получили 27 домов. Ранен местный житель н.п. Кировск. В 9 часов 10 минут противник силами до двух взводов перешёл в наступление в направлении н.п. Желобок, применяя при этом СПГ и стрелковое оружие. В районе Урочище Волчье при поддержке 120-мм и 82-мм миномётов противник совершил перемещение, используя рельеф местности, и в настоящее время ведёт огонь из ПК, АГС, СПГ по Желобку, — рассказали в Народной милиции ЛНР.Сообщается, что подразделения НМ удерживают позиции, не давая бойцам ВСУ продвинуться. Помимо этого, как сообщили в НМ республики, под прикрытием обстрелов в Кировске активизировались диверсанты.