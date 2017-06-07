В Удмуртии зарегистрировали первое коллекторское агентство

Опубликована: Сегодня 15:38



фото: Qtpvlm.varaday.net фото: Qtpvlm.varaday.net

Сегодня Игорь Наговицын, и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республики вручил представителю ООО «ГНК-Инвест» свидетельство о праве деятельности и напомнил, что способы общения с должниками не должны выходить за рамки законодательства, предупредив о возможной административной и уголовной ответственности в случае нарушения требований буквы закона.За пять месяцев 2017 года в УФССП России по Удмуртской Республике поступило 49 обращение по вопросам соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».Напомним, до сегодняшнего дня в Удмуртии не было ни одного официально зарегистрированного коллекторского агентства. С 1 января в России действует федеральный закон, который защищает права граждан от неправомерных воздействий со стороны кредиторов и коллекторов.