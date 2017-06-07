Серьезное наказание грозит жителю Ижевска за незаконную рубку деревьев

Опубликована: Сегодня 16:24



фото: Newsvo.ru фото: Newsvo.ru

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к совершению преступления 48-летнего жителя столицы региона. Установлено, что срубленные деревья злоумышленник направил на пилораму с целью изготовить из них пиломатериал и потом продать его.В настоящее время у подозреваемого изъяты доски. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет либо штрафа в размере до 1,5 млн рублей.