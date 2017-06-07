Серьезное наказание грозит жителю Ижевска за незаконную рубку деревьев

Опубликована: Сегодня 16:24

фото: Newsvo.ru
За незаконную рубку деревьев в Селтинском районе Удмуртии задержан житель Ижевска. Местные полицейские зафиксировали на территории районного лесничества факт рубки сосны объемом 19 куб.м. на общую сумму ущерба 125 тыс рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к совершению преступления 48-летнего жителя столицы региона. Установлено, что срубленные деревья злоумышленник направил на пилораму с целью изготовить из них пиломатериал и потом продать его.

В настоящее время у подозреваемого изъяты доски. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет либо штрафа в размере до 1,5 млн рублей.



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