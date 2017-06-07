В Удмуртии водителей-родителей проверят, как они перевозят детей

Опубликована: Сегодня 17:13

фото: Ujirafika.ru
Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике 9 и 12 июня 2017 года проведут профилактические мероприятия, целью которых является сокращение количества и предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров, а также пресечение административных правонарушений со стороны водителей, перевозящих детей.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также проведут профилактическую работу с родителями, рассказав о важности и необходимости использования детских удерживающих устройств

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации: «Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств». За нарушение правил перевозки детей на водителей будет наложен административный штраф в размере 3000 рублей.



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