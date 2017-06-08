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За изнасилование 13-летней девочки житель Ижевска почти на 10 лет попал в тюрьму
Опубликована: Сегодня 18:08 Изнасиловавшему 13-летнюю девочку и избившему ее подругу ижевчанину вынесли приговор. 28-летнего мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 119 УК РФ (изнасилование малолетней, нанесение побоев из хулиганских побуждений, угроза убийством).
В середине мая прошлого года обвиняемый, ранее судимый за разбой, грабеж и кражу, познакомился в соцсети «Друг вокруг» с 13-летней школьницей. На следующий день мужчина предложил девочке встретиться, и она согласилась, так как, согласно ее показаниям, «делать было нечего, было скучно». На встречу с новым знакомым потерпевшая пришла со своей 16-летней подругой.
Встретившись с девочками у ТРК «Столица» на ул. Автозаводская, мужчина пригласил их к себе домой, чтобы «пообщаться». В его квартире они выпили пива, после чего злоумышленник избил старшую из подруг и выгнал, а младшую, угрожая убийством, изнасиловал.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.