За изнасилование 13-летней девочки житель Ижевска почти на 10 лет попал в тюрьму

Опубликована: Сегодня 18:08

фото: Cod68.ru
Изнасиловавшему 13-летнюю девочку и избившему ее подругу ижевчанину вынесли приговор. 28-летнего мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 119 УК РФ (изнасилование малолетней, нанесение побоев из хулиганских побуждений, угроза убийством).

В середине мая прошлого года обвиняемый, ранее судимый за разбой, грабеж и кражу, познакомился в соцсети «Друг вокруг» с 13-летней школьницей. На следующий день мужчина предложил девочке встретиться, и она согласилась, так как, согласно ее показаниям, «делать было нечего, было скучно». На встречу с новым знакомым потерпевшая пришла со своей 16-летней подругой.

Встретившись с девочками у ТРК «Столица» на ул. Автозаводская, мужчина пригласил их к себе домой, чтобы «пообщаться». В его квартире они выпили пива, после чего злоумышленник избил старшую из подруг и выгнал, а младшую, угрожая убийством, изнасиловал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.


Теги
Россия убийство Завьялово армия творчество Дмитрий Медведев МВД зоопарк свадьба туризм МЧС прокуратура терроризм Удмуртия животные кино Голливуд праздник технологии торговля долг Можга Балезино хоккей Воткинск ремонт алкоголь Госсовет УР спортсмен суд финансы природа лес депутат правительство религия промышленность Украина ЖКХ фестиваль бюджет погода преступление Малая Пурга полиция музыка дороги пожар ГИБДД наркотики инвалид СМИ ветеран траур США ДТП звезда выставка образование строительство физкультура рейтинг Ижевск школа ИжГТУ Интернет банк Игра выборы семья дети Москва Глазов занятость Александр Волков Сарапул безопасность Ижавто Новый год/Рождество оружие здоровье СКП ГЖД мода самолет транспорт медицина бизнес штраф пенсия розыск пристав молодежь видео Владимир Путин конкурс телевидение вода Ува футбол
Все теги
Яндекс.Погода