За изнасилование 13-летней девочки житель Ижевска почти на 10 лет попал в тюрьму

Опубликована: Сегодня 18:08



фото: Cod68.ru фото: Cod68.ru

В середине мая прошлого года обвиняемый, ранее судимый за разбой, грабеж и кражу, познакомился в соцсети «Друг вокруг» с 13-летней школьницей. На следующий день мужчина предложил девочке встретиться, и она согласилась, так как, согласно ее показаниям, «делать было нечего, было скучно». На встречу с новым знакомым потерпевшая пришла со своей 16-летней подругой.Встретившись с девочками у ТРК «Столица» на ул. Автозаводская, мужчина пригласил их к себе домой, чтобы «пообщаться». В его квартире они выпили пива, после чего злоумышленник избил старшую из подруг и выгнал, а младшую, угрожая убийством, изнасиловал.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.