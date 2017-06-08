В ижевском ДОЛ «Дружба» проведена прокурорская проверка

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: quicknews.eu фото: quicknews.eu

В ходе проверки выявлено наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников Чемпионата и сопровождающих лиц, которые способствовали возникновению заболеваемости острой кишечной инфекцией; также выявлены нарушения лицензионного законодательства при осуществлении ООО «ДОЛ «Дружба» медицинской деятельности.В адрес директора ООО «ДОЛ «Дружба» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а также возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).