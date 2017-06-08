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Ночью в Ижевске под колесами иномарки погибла женщина-пешеход
Опубликована: Сегодня 09:22 Смертельное ДТП произошло ночью в Ижевске. На ул. Новоажимова, напротив гипермаркета «Магнит» сбили женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Как рассказали знакомые женщины в группе ИГГС, у погибшей осталось двое маленьких детей.
Предположительно, женщина перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
«Женщина возвращалась с работы с ночной смены. Перешла дорогу , Потом что-то вспомнила и решила вернуться, чтобы сократить дорогу побежала обратно и выбежала на дорогу. Дорогу переходила НЕ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ», - написала Дилрабо Садыкова, уточнив, что момент ДТП попал на запись авторегистратора проезжающего в этот момент рядом полицейского патруля.
Все обстоятельства наезда сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.