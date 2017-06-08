Ночью в Ижевске под колесами иномарки погибла женщина-пешеход

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Смертельное ДТП произошло  ночью в Ижевске. На ул. Новоажимова, напротив гипермаркета «Магнит» сбили женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Как рассказали знакомые женщины в группе ИГГС, у погибшей осталось двое маленьких детей.

Предположительно, женщина перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

«Женщина возвращалась с работы с ночной смены. Перешла дорогу , Потом что-то вспомнила и решила вернуться, чтобы сократить дорогу побежала обратно и выбежала на дорогу. Дорогу переходила НЕ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ», - написала Дилрабо Садыкова, уточнив, что момент ДТП попал на запись авторегистратора проезжающего в этот момент рядом полицейского патруля.

Все обстоятельства наезда сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.


Теги
выставка Ижавто Игра Воткинск Ижевск звезда Можга творчество погода розыск рейтинг Новый год/Рождество религия пристав преступление Балезино ГЖД долг ветеран полиция США дороги образование спортсмен конкурс природа занятость штраф пожар Украина музыка животные бизнес свадьба терроризм алкоголь кино СКП инвалид Россия Интернет молодежь зоопарк армия суд школа Госсовет УР Москва вода Ува лес ЖКХ праздник видео Удмуртия ГИБДД ремонт Завьялово медицина Дмитрий Медведев здоровье правительство Малая Пурга транспорт физкультура траур бюджет прокуратура фестиваль СМИ туризм семья мода оружие Сарапул Александр Волков самолет выборы наркотики строительство Глазов футбол промышленность технологии банк МВД депутат МЧС Владимир Путин ИжГТУ торговля пенсия дети Голливуд телевидение убийство безопасность ДТП финансы хоккей
Все теги
Яндекс.Погода