Ночью в Ижевске под колесами иномарки погибла женщина-пешеход

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Предположительно, женщина перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.«Женщина возвращалась с работы с ночной смены. Перешла дорогу , Потом что-то вспомнила и решила вернуться, чтобы сократить дорогу побежала обратно и выбежала на дорогу. Дорогу переходила НЕ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ», - написала Дилрабо Садыкова, уточнив, что момент ДТП попал на запись авторегистратора проезжающего в этот момент рядом полицейского патруля.Все обстоятельства наезда сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.