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Сотрудники молочной фермы в Шарканском районе госпитализированы из-за сальмонеллеза
Опубликована: Сегодня 10:12 15 сотрудников молочно-товарной фермы Шарканского района госпитализировали из-за сальмонеллеза, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
В сообщении, на которое ссылается информагентство "Сусанин", говорится: «С 30 по 31 мая 2017 года сотрудники молочно-товарной фермы ООО «Исток» деревни Чужегово Шарканского района массово обратились в шарканскую районную больницу с жалобами на плохое самочувствие, высокую температуру, рвоту, жидкий стул боли в животе».
В ходе эпидемиологического расследования сотрудники отобрали пробы продуктов, воды, молока. Многочисленные нарушения санитарного законодательства были обнаружены специалистами в столовой. Это санитарно-технологическое состояние столовой, отсутствие документов, подтверждающих качество реализуемых продуктов, отсутствие горячей воды в столовой и раковины для мытья рук и др.
6 июня 2017 года суд Воткинска принял решение о приостановлении деятельности столовой на 30 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. Двое пострадавших отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно.
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