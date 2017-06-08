В садовом доме у жителя Ижевска нашли около 350 гр марихуаны

Опубликована: Сегодня 10:56



фото: Kursktv.ru фото: Kursktv.ru

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотиков в крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.