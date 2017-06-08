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В садовом доме у жителя Ижевска нашли около 350 гр марихуаны
Опубликована: Сегодня 10:56 Почти 350 граммов марихуаны обнаружили полицейские у 34-летнего безработного жителя Ижевска. Наркотик мужчина хранил в своем садовом доме в СНТ Як-Бодьинского района. Правоохранителям он пояснил, что наркотическое средство культивировал самостоятельно.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотиков в крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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