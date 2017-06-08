Ртутные лампы в Балезинской школе хранили с нарушением санитарных норм

Опубликована: Сегодня 11:43

фото: Laserhigh.tumblr.com
Прокуратурой Балезинского района при проведении проверки в местной школе было установлено, что отработанные ртутные лампы хранили здесь с нарушением санитарных норм.

«Установлено, что МБОУ «Балезинская средняя общеобразовательная школа №1», являясь потребителем ртутьсодержащих ламп, в нарушение Федерального закона "Об отходах производства и потребления", до настоящего времени не составила и не утвердила паспорт опасных отходов по отработанным люминесцентным лампам и проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, отработанные люминесцентные лампы хранились в картонных коробках в связи с отсутствием контейнера, установленного в специально выделенном помещении.

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директор по АХЧ привлечен к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.



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