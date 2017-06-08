Отбомбились по американскому посольству: на территории представительства США в Киеве прозвучал взрыв

Опубликована: Сегодня 12:34

Полиция Киева сообщила, что на территорию посольства США в Шевченковском районе Киева бросили неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, передает сайт "Взгляд".

Стражи порядка завели уголовное дело по статье 258 («Террористический акт»). Ведется расследование.

В настоящее время территорию посольства оградили, но работа дипредставительства происходит в штатном режиме.



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