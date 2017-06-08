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Около 1000 полицейских будут охранять порядок в Удмуртии с 10 по 12 июня
Опубликована: Сегодня 13:12 Около 1000 сотрудников полиции будут охранять общественный порядок в Удмуртии в День России. Кроме этого безопасность будут обеспечивать более 250 сотрудников частных охранных организаций и членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин и казачества, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
«Будет осуществляться контрольно-пропускной режим, в том числе с применением средств осмотровой техники. Сотрудники правоохранительных органов, силы МЧС переводятся на усиленный режим несения службы», - говорится в сообщении.
В Ижевске мероприятия будут проходить в течение трёх дней – с 10 по 12 июня. Кроме того, жители столицы отметят 257-летнюю годовщину образования города. Всего в праздничных мероприятиях ожидается участие свыше 80 тыс жителей и гостей республики.