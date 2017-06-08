В Ижевске влетевший в столб водитель отказался от медосвидетельствования

Опубликована: Сегодня 14:00



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Не справившись с управлением, мужчина 1988 года рождения совершил наезд на световую опору линий электропередач. В Госавтоинспекции отметили, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.