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В Ижевске влетевший в столб водитель отказался от медосвидетельствования
Опубликована: Сегодня 14:00 В Ижевске влетевший в столб водитель «ВАЗ-2114» получил травмы и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. ДТП произошло в минувшую среду, 7 июня в 3.50 около дома №7 по улице Маяковского.
Не справившись с управлением, мужчина 1988 года рождения совершил наезд на световую опору линий электропередач. В Госавтоинспекции отметили, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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