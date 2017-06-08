В Ижевске влетевший в столб водитель отказался от медосвидетельствования

Опубликована: Сегодня 14:00

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске влетевший в столб водитель «ВАЗ-2114» получил травмы и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. ДТП произошло в минувшую среду, 7 июня в 3.50 около дома №7 по улице Маяковского.

Не справившись с управлением, мужчина 1988 года рождения совершил наезд на световую опору линий электропередач. В Госавтоинспекции отметили, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



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