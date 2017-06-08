Украинские радикалы предложили Навальному устроить в России Майдан

Опубликована: Сегодня 14:59



фото: Nnm.me фото: Nnm.me

«Я все-таки надеюсь, что именно Навальный сможет поднять вот эту оппозицию, сможет поднять вот это антикремлевское движение», - сказал Кива, выразив надежду на то, что «Господь будет милостив и к нам, и к Навальному». Украинский деятель уверен, что оппозиционер должен «поднять восстание».Напомним, что открытие штаба Алексея Навального в Ижевске планируется на этой неделе.