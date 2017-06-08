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Украинские радикалы предложили Навальному устроить в России Майдан
Опубликована: Сегодня 14:59 Советник главы МВД Украины Илья Кива, который принимал активное участие в антитеррористической организации на юго-востоке Украины и в организации Майдана, выразил свою поддержку оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом написало украинское издание УНН.
«Я все-таки надеюсь, что именно Навальный сможет поднять вот эту оппозицию, сможет поднять вот это антикремлевское движение», - сказал Кива, выразив надежду на то, что «Господь будет милостив и к нам, и к Навальному». Украинский деятель уверен, что оппозиционер должен «поднять восстание».
Напомним, что открытие штаба Алексея Навального в Ижевске планируется на этой неделе.
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