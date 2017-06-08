Музей концерна «Калашников» объявил 10 июня Днем открытых дверей

Опубликована: Сегодня 15:42



фото: kalashnikov.com фото: kalashnikov.com

Сегодня в коллекции музея представлена богатая, двухвековая история Ижевского оружейного завода. Коллекция насчитывает более 350 образцов стрелкового и холодного оружия, а также около 30 мотоциклов, выпускавшихся ранее на предприятии.Также в музее можно увидеть старинные опытные макеты станков, ружья и винтовки XIX века, пулеметы и авиапушки XIX–XX веков, коллекцию мотоциклов (в том числе подлинник Иж-1 опытного образца 1928 года).Музей занимает старейшее здание города Ижевска. В разные годы в здании располагались денежная кладовая и гауптвахта, кухня со столовой и даже лесничество.