Музей концерна «Калашников» объявил 10 июня Днем открытых дверей

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: kalashnikov.com
Музей «Ижмаш» объявил 10 июня Днем открытых дверей. Как сообщает пресс-служба концерна «Калашников», в этот день с 8.30 до 16.30 все желающие смогут бесплатно посетить экспозиции музея, посвященные жизни великого конструктора стрелкового оружия и истории создания самого известного автомата в мире – автомата Калашникова. Дата приурочена к 210-летию со дня основания Ижевского оружейного завода (ныне Концерна «Калашников») и 190-летию музея.

Сегодня в коллекции музея представлена богатая, двухвековая история Ижевского оружейного завода. Коллекция насчитывает более 350 образцов стрелкового и холодного оружия, а также около 30 мотоциклов, выпускавшихся ранее на предприятии.

Также в музее можно увидеть старинные опытные макеты станков, ружья и винтовки XIX века, пулеметы и авиапушки XIX–XX веков, коллекцию мотоциклов (в том числе подлинник Иж-1 опытного образца 1928 года).

Музей занимает старейшее здание города Ижевска. В разные годы в здании располагались денежная кладовая и гауптвахта, кухня со столовой и даже лесничество.
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